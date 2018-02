Alpargata volta à moda, mas com sola de borracha Tendência

JARDINS; DASLU: WWW.DASLU.COM.BR OU

AVENIDA MAGALHÃES DE CASTRO, 12.000 (SHOPPING CIDADE JARDIM, TÉRREO);

TEL.: (11) 3552-3000; BALLASOX:

LOJABALLASOX.COM.BR.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na década de 1980, a alpargata tinha sola de corda (cizal) e era coisa de "bicho grilo". Neste verão, ela voltou com toda a força, só que com sola de borracha. Tem até um detalhe de corda, mas é só um arremate, para dar um charme ao sapato.

A Schutz, braço da Arezzo, é uma das marcas que repaginou o calçado. Fez um modelo com spike (espécie de espinhos de metal), marca registrada dos acessórios do punk-rock, que nesta temporada invadiu o mundo da moda (R$ 200). Já a Daslu apostou numa versão estampada e colorida (R$ 150). Entre os modelos da Ballasox, uma vasada e dourada (R$ 129,90)- boa opção para quem vai passar a virada do ano na praia.

Grifes. Como tudo o que acontece agora na moda, a retomada é internacional. A Chanel fez um modelo, onde o símbolo da marca aparece como uma aplicação de tecido desfiado nas pontas. Valentino apostou na delicadeza da renda. E a escolha mudou completamente a proposta da alpargatas, que ficou mais glamourosa. Tanto o modelo da Chanel como do Valentino custam cerca de R$ 1 mil.