Aloprados do Enem Precisa ainda conferir direitinho o estrago provocado pela exposição indevida na internet dos dados sigilosos de estudantes inscritos no Enem. De cara, dá para dizer com alguma margem de segurança que o exame do MEC entrou para valer na disputa com o vazamento de óleo no Golfo do México pelo espaço de maior visibilidade em matéria de lambança na grande imprensa brasileira.