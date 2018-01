Alívio e resistência no meio da Serra Marli Xavier Carvalho, de 55 anos, tem mais do que raízes no Cota 200, na Serra do Mar. Nasceu no local e seu pai e seu avô ajudaram a construir a Via Anchieta. Seu maior sonho é morar num lugar plano, onde possa fazer as caminhadas recomendadas pelo médico. "Aqui no morro não dá."