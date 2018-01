''Ali ficava tudo o que eu tinha'' Em União dos Palmares, na Zona da Mata, apegada ao local onde até a semana passada estavam erguidas casas, muita gente não consegue se afastar, como que pajeando os destroços. O mesmo sentimento está presente em Rio Largo, onde uma família montou uma tenda perto do Rio Mundaú para ficar perto da antiga moradia. Sob a lona, amontoam alguns colchões, um botijão de gás e roupas doadas. Viúvo, 60 anos, Antonio da Silva, de 60 anos, está a casa de parentes, mas passa o dia no local. "Ali - aponta - ficava tudo que eu tinha, a minha casa." E o medo resiste nessas cidades maiores. Em União dos Palmares houve reforço de policiamento para evitar saques. Em Rio Largo, no domingo, a polícia prendeu cerca de 50 pessoas que saqueavam lojas de eletrodomésticos.