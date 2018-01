Algumas regiões de São Paulo ficarão sem água neste domingo

Cerca de 200 mil moradores de bairros localizados nas regiões sul, centro-sul e oeste de São Paulo terão o abastecimento de água interrompido neste domingo, 30, entre as 7 e 18 horas para que técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) possam realizar serviços de manutenção no Reservatório Jardim América.

A Sabesp pede aos moradores que, durante o período de 11 horas de interrupção no abastecimento, intensifiquem ainda mais o uso racional da água dos reservatórios residenciais para que as torneiras destes imóveis não sequem antes do restabelecimento do sistema, que deve ocorrer por último nos imóveis localizados nas regiões mais altas.

Os bairros atingidos serão: Vila Madalena, Urbanizadora, Campos da Escolástica, Sumaré, Sumarezinho, Jardim das Bandeiras, Pompeia, Pacaembu, Perdizes, Higienópolis, Cerqueira César, Consolação, Jardim Paulista, Paraíso, Morro dos Ingleses, Liberdade, Jardim Europa, Vila Primavera, Jardim América, Jardim Paulistano, Pinheiros, Itaim Bibi, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, Chácara Itaim, além da Avenida Paulista e o Tênis Clube Paulista.

Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.