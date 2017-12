Algumas greves são oportunismo que não leva à nada, diz Haddad

O prefeito Fernando Haddad (PT) classificou nesta quarta-feira, 28, como "oportunista" parte das greves na capital durante seminário sobre resíduos sólidos, feito em parceria entre o Estado e a Federação do Comércio de São Paulo. Segundo ele, as categorias paradas, como professores e profissionais do Centros de Zoonoses, tiveram reajustes "expressivos" desde o início do ano passado.

"Está havendo uma reação contrária, o que está sendo chamado de oportunismo que não leva à nada", declarou. "O que aconteceu na semana passada (greve surpresa dos motoristas de ônibus) foi repudiado pela sociedade e pela Justiça", acrescentou.

Em relação à greve dos profissionais do Centros de Zoonoses, Haddad afirmou que a categoria foi valorizada durante sua gestão. "Os funcionários da Zoonoses tiveram até 70% de reajuste no primeiro ano de mandato. Os salários deles eram muito defasados", declarou. "Acho que eles deviam ter dado um voto de confiança para um governo que os tratou com tanta dignidade", disse.

O prefeito também evitou comentar sobre um possível viés político na greve dos professores e servidores da educação. "Nosso governo deu 26% para a categoria em 16 meses. O piso é um dos maiores do País", disse. Para a Prefeitura, a greve teria articulação do PPS, partido de oposição ao governo petista e que comanda o Sindicato dos Servidores Municipais dos Professores (Sinpeem), um dos principais da categoria. O sindicato nega caráter político ao movimento

Além dos profissionais da educação e de Zoonoses, funcionários da Cultura, Assistência Social, Serviço Funerário e das subprefeituras decidiram entrar em greve nessa terça-feira, 27, por reajuste salarial. Outras categorias insatisfeitas são a dos agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que fez paralisação nessa terça por melhores remunerações, e a dos engenheiros de carreira da Prefeitura.