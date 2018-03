Alfaiataria e tricôs: itens obrigatórios do próximo inverno Bateu uma senilidade precoce na estilista Juliana Jabour, que depois de longa participação no line-up do Fashion Rio, estreia no SPFW. E estreou transmitindo com clareza uma mensagem de amadurecimento, do cabelo em coque à Brigitte Bardot às estampas de animais selvagens, como a que Fernanda Lima usou na abertura do desfile. Conhecida como craque da viscolycra, agora Juliana dá um passo adiante na alfaiataria e nos tricôs, que usam lurex, jacquard, bordados e até a cara de um tigre. As peças extralargas dão um ar grunge, assim como a camisa xadrez amarrada sobre a saia longa de tafetá texturizado.