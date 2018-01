Alesp deve transformar espaço interno em galeria de arte

SÃO PAULO - Depois de anunciar a liberação das vagas do estacionamento para frequentadores do Ibirapuera aos finais de semana, a Assembleia Legislativa de São Paulo deve agora transformar o espaço interno em uma espécie de galeria de arte aos finais de semana.

De acordo com o presidente da casa, Fernando Capez (PSDB), a intenção é procurar a Secretaria Estadual de Cultura e firmar parcerias com a Pinacoteca e o Museu do Ipiranga para "abastecer" a Alesp com obras de arte. A abertura deve ocorrer no segundo semestre.

Hoje, os corredores da assembleia e o jardim já têm quadros e esculturas doadas por artistas. O espaço ficaria disponível aos sábados e domingos, mas ainda não há previsão do horário de funcionamento.

Segundo Capez, a novidade não deve trazer novos gastos ao orçamento da Casa, já que a segurança continuaria a cargo da Polícia Militar, que já atua na casa. As peças seriam todas doadas. "O único custo vai ser o transporte dessas peças", disse.

A intenção é "abrir os espaços da casa", segundo Capez. A decisão não depende de votação, já que é de alçada administrativa.