Alertas de desmate caem 20% na Amazônia Os alertas de desmatamento na Amazônia caíram quase 20% no acumulado de agosto de 2013 a abril deste ano, na comparação com o período de agosto de 2012 a abril de 2013. Imagens de satélite indicaram a possibilidade de desmate em 1.500,73 km2 no acumulado mais recente, contra 1.872,82 km2 no anterior. Os dados foram anunciados ontem pelo Ibama, em Brasília.