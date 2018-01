Alerta para baixa umidade do ar em São Paulo

Com o forte calor dos últimos dias a umidade do ar caiu em São Paulo. Com isso, a Defesa Civil de São Paulo recebeu alerta da secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec). O alerta também vale para o Mato Grosso do Sul. Veja também: Calor deve chegar aos 34ºC e há chance de chuva na capital Confira a previsão do tempo para todas as regiões do País Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade A presença de uma massa de ar seco mantém as condições de baixos índices de umidade relativa do ar em grande parte do Mato Grosso do Sul e no oeste de São Paulo nesta quinta-feira. A umidade relativa mínima fica abaixo dos 30%, principalmente no sul, centro-oeste, leste e nordeste do Mato Grosso do Sul. A secretaria desaconselha atividades ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e 17 horas, especialmente entre 14h e 16 horas, período do dia em que a umidade do ar fica mais baixa. A ingestão de bastante líquido é recomendável para evitar a desidratação. Os alertas foram baseados em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).