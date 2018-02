Alemão e Rocinha serão os principais desafios das UPPs As favelas do Complexo do Alemão e da Rocinha serão os grandes testes das Unidades Policiais Pacificadoras (UPPs), programa desenvolvido pelo governador Sérgio Cabral (PMDB) que atualmente já ocupa 12 favelas no Rio. A opinião é do pesquisador Paulo Storani.