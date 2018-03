Além das vítimas, prejuízos superam os investimentos As tragédias no Rio e em São Paulo são fundamentalmente diferentes, embora tenham origem na chuva. Mas há iniciativas técnicas para minorar problemas nos dois casos. Nos arredores da Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio, por exemplo, há diversas intervenções dando suporte às grandes rochas. Por causa de uma série de obras realizadas ao longo do século passado, não temos registros recentes de escorregamentos na área central.