Além da Paulista, Prefeitura estuda fechamento de mais vias

SÃO PAULO - Cada uma das 32 subprefeituras de São Paulo pode ter uma via fechada aos domingos para ciclistas e pedestres como área de lazer, a exemplo do que já está em estudo na Avenida Paulista. Neste domingo, 23, a Paulista será bloqueada para veículos pela segunda vez, para inauguração da ciclovia na Avenida Bernardino de Campos.

Uma das vias cogitadas em Pinheiros é a Avenida Brigadeiro Faria Lima, segundo reportagem deste domingo do jornal Folha de S. Paulo, no trecho entre as Avenidas Juscelino Kubitschek e Hélio Pellegrino. Ainda de acordo com a reportagem, as subprefeituras estão fazendo listas de possíveis ruas que poderiam ser transformados em áreas de lazer.

O secretário de Governo, Chico Macena, afirmou que, "por enquanto, não existem estudos mais avançados sobre isso". Macena disse que partiu de algumas subprefeituras a sugestão para fechamento de vias para lazer. Um dos exemplos é a Avenida Tiquatira, na zona leste da capital paulista.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A análise e o parecer final sobre as propostas ficará a cargo da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). e que algumas subprefeituras sugeriram ruas para fechamento.

Paulista. Após dizer que poderia fechar a Avenida Paulista todos os domingos e, em seguida, considerar a interrupção do tráfego de veículos domingo sim, domingo não, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou na quinta-feira, 20, que uma terceira hipótese está em análise: a de bloquear a via uma vez por mês, como já foi feito no passado.

Neste domingo, a Prefeitura vai bloquear o tráfego de veículos e abrir para pedestres a avenida, durante inauguração da ciclovia da Avenida Bernardino de Campos. Com o fechamento da via, 27 linhas de ônibus terão os trajetos alterados entre 8h e 16h. Agentes da CET estarão no local para orientar os motoristas e os usuários do transporte público.