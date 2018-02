Alegoria bate em fios e 4 morrem em Santos

Quatro pessoas morreram no início da madrugada de ontem em Santos, depois de um carro alegórico da escola de samba Sangue Jovem, ligada à torcida organizada do Santos Futebol Clube, bater na rede elétrica e pegar fogo. Três rapazes que empurravam o carro morreram carbonizados e uma jovem que via a festa da calçada de casa foi eletrocutada.

Momentos antes, a vítima - Mirela Diniz Garcia, de 19 anos - havia pedido para retirarem a filha, de 3, do local. Sua mãe, Solange Aparecida Noronha, ficou ferida ao tentar socorrê-la e está internada na Santa Casa da cidade, com ferimentos nas pernas. Outras cinco pessoas também ficaram feridas e permaneciam internadas ontem em observação.

A Sangue Jovem foi a primeira escola a desfilar na noite de segunda-feira na Passarela do Samba. O carro alegórico que pegou fogo foi o último a passar pela avenida. Em homenagem a Pelé, ele trazia o ex-craque Coutinho. Vinte e duas crianças e um outro adulto também desfilavam no carro. Todos haviam acabado de descer quando o acidente ocorreu. "Foi uma triste fatalidade", resumiu o ex-jogador.

Os três rapazes que empurravam o carro - Ludenildo da Silva Militão, de 25 anos, Wictor Ferreira, de 29, e Leandro Monteiro, de 27 - receberiam R$ 40 pelo trabalho.

Ao saber da tragédia, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) determinou o cancelamento do desfile e pediu que o público - de cerca de 10 mil pessoas - deixasse as arquibancadas. Representantes das demais escolas, que ainda desfilariam, acataram a decisão e fizeram uma oração pelas vítimas. Mais tarde, o prefeito decretou luto oficial de três dias e cancelou os outros eventos de carnaval programados no município. "Esse é um momento de comoção para todos os santistas", disse.

Barbosa informou que a estrutura da passarela para os desfiles havia sido vistoriada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. "A prioridade da prefeitura agora é prestar toda a assistência às famílias das vítimas e dos feridos." Segundo ele, o carro alegórico que pegou fogo não deveria estar no local. Ele disse que 34 braços de iluminação foram retirados para facilitar a passagem dos carros. "Doze escolas utilizaram a área de dispersão nos dias anteriores de desfile e não houve problemas. Foi uma fatalidade."

De acordo com o regulamento do carnaval, os carros alegóricos devem ter 10 metros de altura por 8 de largura. Ninguém soube precisar a altura do carro envolvido no acidente.

A concessionária de energia elétrica CPFL informou que uma descarga de 13 mil volts foi disparada assim que a coroa do carro alegórico encostou nos fios de alta tensão da rede elétrica. Com o acidente, o fornecimento de energia foi cortado na região e só pôde ser restabelecido na manhã de ontem.

Futuro. O presidente da Liga das Escolas de Samba de Santos, Heldir Lopes, afirmou que vai reunir as demais escolas para decidir o que vai ser do carnaval. "Vamos decidir com mais calma o que será feito."

Em nota, a direção do Santos lamentou o fato. O velório de duas das vítimas foi realizado ontem no Salão de Mármore do Santos, na Vila Belmiro.