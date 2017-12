Aldeias indígenas da zona sul podem receber o serviço Uma tribo indígena está na lista dos 120 pontos que devem receber o projeto Praças Digitais. Uma das premissas do programa é de que cada um dos 96 distritos da capital tenha pelo menos um ponto de acesso à internet sem fio. Em Marsilac, extremo da zona sul, os equipamentos devem ficar na aldeia Tenondê Porã ou Krucutu, onde vivem cerca de mil pessoas."Marsilac não fica no Acre. Fica na maior cidade do Brasil e tem de ter acesso à internet", disse o professor Sérgio Amadeu, especialista em inclusão digital. Os distritos do centro, porém, são os que terão mais pontos de Wi-Fi.