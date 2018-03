Alckmin volta a falar em 'vandalismo' e Haddad só fará reunião após protesto Um dia após o protesto mais violento contra o aumento da tarifa do transporte público em São Paulo, com confrontos e forte reação da Polícia Militar, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) manteve ontem duro discurso. Ele classificou as manifestações do Movimento Passe Livre (MPL) como ações "políticas" e "vandalismo". Já o prefeito Fernando Haddad (PT) convidou lideranças do grupo para uma reunião no Conselho da Cidade na terça-feira - um dia antes, deve ocorrer novo ato no Largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste.