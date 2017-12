Alckmin volta a descartar rodízio de água de 5 por 2 em SP

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) voltou a descartar a adoção de rodízio no esquema de cinco dias sem água e dois dias com abastecimento na região servida pelo Sistema Cantareira, mesmo após o

"O que a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) fez foi o chamado plano de contingência, mas não tem nenhuma hipótese de ter rodízio cinco por dois. Esse plano é um estudo que você faz, mas ninguém pretende aplicá-lo", disse Alckmin nesta sexta-feira, 8, durante um fórum de saúde realizado em São Paulo.

O governador afirmou que a situação atual do manancial é melhor do que a prevista meses atrás. "Estamos no melhor momento. Tínhamos 5% (no Cantareira) há 60 dias e hoje temos 20%, sem contar a terceira reserva técnica, que você pode usar a qualquer momento, e a quarta reserva."