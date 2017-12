Alckmin vai rescindir contrato de consórcio da Linha Amarela

Atualizada às 21h16

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou nesta quinta-feira, 19, que vai rescindir o contrato com o consórcio de empresas responsável pelos atrasos nas obras da Linha 4-Amarela do Metrô. Alckmin disse que as multas e advertências possíveis foram aplicadas ao consórcio Isolux-Corsán-Corviam. Segundo o governador, uma nova licitação será feita até o fim do semestre.

Com isso, a entrega das novas estações deve atrasar mais uma vez: Higienópolis-Mackenzie e Oscar Freire ficarão para 2016, São Paulo-Morumbi para 2017 e Vila Sônia para 2018. A construção do ramal está parcialmente parada ao menos desde novembro de 2014, como o Estado revelou em janeiro.

A obra começou a ser licitada em novembro de 2001 - com previsão de conclusão em 2009. Em 2006, com obras já tocadas, a previsão era de que as estações finais ficassem para 2012, mas o desabamento da Estação Pinheiros, em 2007, causou mais atrasos.

Parte entrou em operação em 2011. Após prazos em 2013, 2014 e 2015 dados pelo governo, chegou-se à atual situação.

No ano passado, foi inaugurada a sétima estação, a Fradique Coutinho, em Pinheiros, na zona oeste.

Como as obras não voltaram ao ritmo normal, os contratos de quase R$ 560 milhões serão rescindidos. A multa pela rescisão pode chegar a até 30% do valor do contrato. “Para entregar a Fradique Coutinho já foi um sufoco, ficamos em cima, 24 horas apertando até entregar”, criticou o governador. “As outras não têm jeito, porque você vai lá e não tem equipamento. As obras estão totalmente sem insumo.”

Alckmin disse que o governo já contatou o Banco Mundial, financiador das obras, para fazer a rescisão do contrato.