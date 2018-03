Alckmin vai a Brasília para tentar mudar ECA O governador Geraldo Alckmin (PSDB) vai nesta semana a Brasília para apresentar, por meio da bancada do PSDB no Congresso Nacional, projeto de lei federal para modificar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A viagem foi anunciada pelo governador após a morte do universitário Victor Hugo Deppman, de 19 anos, por um menor prestes a completar 18 anos. O PSDB defende punições mais duras no caso de crimes graves, posição que é rechaçada pelo governo federal.