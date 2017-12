Alckmin usa Twitter para lamentar tragédia com ônibus em Ibitinga

O governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) usou o Twitter para lamentar o acidente de trânsito que causou a morte de 11 pessoas nesta terça-feira, 28. "Lamentamos profundamente o acidente de ônibus em Ibitinga na noite de ontem", escreveu.

Em quatro postagens, o governador afirmou que está "com os esforços concentrados" no socorro às vítimas e ajuda aos familiares. De acordo com Alckmin, a Secretaria de Segurança apura as causas do acidente e o secretário de educação, Herman Voorwald, já está no local. O governador aproveitou ainda para expressar "sentimentos e orações" a todos.