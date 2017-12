Alckmin usa aplicativo de celular para 'prever' chuva no Cantareira

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) usou um aplicativo que vem instalado no iPhone para monitorar a possibilidade de chuva nas cidades com represas do Sistema Cantareira, que vive a maior crise de abastecimento da história. Na manhã desta segunda-feira, 7, durante uma coletiva de imprensa, o candidato à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes pediu o aparelho celular dele para informar aos jornalistas em quais dias da semana deveria chover no manancial.

Nesta segunda-feira, o Estado revelou que o Cantareira tem apenas 25% de probabilidade de se recuperar após a próxima temporada de chuvas, segundo análise estatística feita pelo comitê anticrise que monitora a seca no manancial. "Há uma expectativa de que possa chover a partir das 18h. Depois, chuva na terça-feira, na quarta-feira e na quinta", informou Alckmin aos jornalistas que o acompanhavam em uma visita técnica no Palácio Campos Elíseos. O edifício está sendo restaurado pela Secretaria de Estado da Cultura. O governador continuou interagindo com o aparelho e aproveitou para checar a previsão do tempo nas cidades de Joanópolis, Nazaré Paulista e Mairiporã, onde ficam quatro das represas do Cantareira, Salesópolis, onde fica um reservatório do Sistema Alto Tietê.

Nesta segunda-feira, o nível do Cantareira registrou nova queda, de 0,2 ponto porcentual, chegando a 19,2% da capacidade, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Estimativas feitas pela concessionária apontam que os 182,5 bilhões de litros do chamado "volume morto" do sistema devem acabar entre outubro e novembro deste ano.

Mínima da mínima histórica. Segundo o governador, o Estado se preparou para ter "a mínima da mínima histórica". De acordo com ele, com esse cenário será possível ultrapassar o período seco até a temporada de chuvas, a partir do final do ano. Na semana passada, Alckmin já havia explicado que "só chove" em mês que tem a letra 'r': setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. O governador ainda falou que outros reservatório da cidade como Rio Grande, Rio Claro e Guarapiranga começarão a disponibilizar água para o Sistema Cantareira.

"Ainda há uma reserva de 218 milhões de metros cúbicos que não pretendemos destacar", disse o governador. Segundo ele, o uso racional de água em São Paulo está fazendo com que o consumo seja de 4 mil litros a menos por segundo. "Somos o único Estado brasileiro que deu o bônus."