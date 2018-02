Alckmin troca chefe de corregedoria da polícia O governo estadual trocou o comando da Corregedoria-Geral da Polícia Civil. Deixa o cargo Delio Marcos Montresor e assume Nestor Sampaio Penteado Filho, que é advogado e mestre em Direito Penal. O responsável pelo Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap) também mudou. Assume Domingos Paulo Neto, que chefiou o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no lugar de Carlos José Paschoal de Toledo. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado.