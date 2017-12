Alckmin quer que Aneel fiscalize concessionária de energia em São Paulo

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta terça-feira, 13, que o governo estadual deverá rediscutir com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a possibilidade de o órgão federal fiscalizar as concessionárias. O tucano aponta que cabe à agência reguladora cassar a concessão de energia ou trocar de concessionária, o que deixa o governo estadual com ação limitada.

"A concessão de energia elétrica não é do Estado. Quem pode cassar concessão, quem pode substituir concessionária é o governo federal. Aliás, a agência reguladora é a Aneel. A Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo) faz isso gratuitamente no sentido de colaboração. Nós vamos rediscutir essa delegação com a Aneel", afirmou, durante inauguração de um posto de atendimento ao trabalhador (PAT) na Estação Brás da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), região central de São Paulo.

"Nós temos tido problema de energia elétrica e queda de rede", reconheceu Alckmin, que disse que a Arsesp e a Fundação Procon já foram acionadas. "Vamos aguardar que eles vão estabelecer as multas, inclusive por descumprimento de contrato."