Alckmin quer antecipar estações da Linha 4 em um mês

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta segunda-feira, 27, que o governo pretende antecipar a entrega das Estações Luz e República da Linha 4 - Amarela do metrô. Segundo Alckmin, a entrega deve ser antecipada de outubro para setembro. "A Linha 4 é importantíssima pela integração", comentou.

Alckmin lembrou que a Estação Luz fará a integração com o eixo norte-sul do metrô, enquanto a Estação República, com a linha leste-oeste. Além disso, a Estação Paulista fará integração com a Linha 2 - Verde e a Estação Pinheiros liga o metrô à rede da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). "No futuro, a Estação Morumbi fará a integração com o monotrilho, até o Aeroporto de Congonhas", na zona sul da capital paulista, acrescentou o governador.

Ele também anunciou hoje a ampliação do funcionamento da Linha 4 a partir de quarta-feira, mas não detalhou quais serão os horários. "O metrô vai detalhar os horários", se limitou a dizer. A concessionária Via Quatro, que administra a linha, confirmou que o funcionamento deve ser estendido na quarta-feira, mas disse a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) ainda não definiu o horário exato. Atualmente a linha funciona das 4h40 às 15h.

BID. Ao lado de Luis Moreno, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), durante fórum da entidade, Alckmin ainda elogiou a instituição pelas parcerias com o governo de São Paulo para a Linha 4 do metrô, investimentos em saneamento básico, despoluição de rios e financiamento do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas. "O BID é essencial para as obras de infraestrutura de São Paulo, pelos financiamentos de longo prazo com juros pequenos", explicou.