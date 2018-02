Alckmin promete começar até janeiro a duplicar Tamoios no trecho de Paraibuna

"Vamos finalizar o trecho até o km 11 - que já está sendo feito - até dezembro. Em 2 de janeiro, vamos começar a duplicação, indo até o km 32,8, em Paraibuna, incluindo o trevo de acesso à cidade", ressaltou. Ele prometeu aos prefeitos da região liberar R$ 4,3 milhões para as obras da rodovia.

Alckmin explicou que, como as obras serão realizadas por meio de uma Parceria Público-privada (PPP), haverá um prazo para a tramitação do processo e a assinatura do contrato. "Nesse intervalo de tempo, vamos realizar as audiências publicas e refazer o estudo de impacto ambiental, que está defasado", disse.