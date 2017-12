Alckmin pede que ONU retifique críticas sobre falta de água em SP

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), pediu à Organização das Nações Unidas (ONU) que retifique críticas feitas pela relatora especial sobre direitos humanos à água e saneamento básico, Catarina de Albuquerque, em setembro. Na ocasião, ela responsabilizou o governo paulista pela crise no fornecimento de água.

Em ofício enviado ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, Alckmin afirmou que há “erros factuais inaceitáveis” e que “a relatora decidiu fazer as declarações a poucas semanas da eleição com propósito de inflamar a campanha”, forçando a ONU a tomar um lado político. Ele questionou ainda a habilidade da ONU em organizar a Cúpula do Clima. A carta foi publicada pelo portal de notícias UOL.

A assessoria de Ban Ki-moon disse que Catarina tem independência e suas posições não estão sujeitas ao controle da instituição. Também afirmou que as conclusões dos relatores não refletem necessariamente posições oficiais da ONU. Segundo a assessoria, a resposta a Alckmin será enviada “em breve”.

O Palácio dos Bandeirantes afirmou que o ofício, “na verdade, é uma resposta do governador a um convite feito por Ban Ki-moon” para a cúpula. O governo disse que aproveitou para “indagar se a funcionária” da ONU falava em nome do órgão ou dela própria.