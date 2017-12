Alckmin participa de três compromissos públicos nesta sexta-feira

Praticamente em ritmo de campanha, o governador Geraldo Alckmin vai participar de três compromissos públicos nesta sexta-feira, 9.

Às 9h, Alckmin vai inaugurar, em Regente Feijó, a duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) no trecho entre Maracaí e Álvares Machado. O governador ainda irá anunciar o início das obras de duplicação no trecho Álvares Machado até Presidente Epitácio.

Em Presidente Prudente, às 11h, será assinado convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Santa Casa de Misericórdia, que prevê aumento de recursos financeiros - mais detalhes serão divulgados nesta quinta. Também será inaugurado o Centro Oncológico do Hospital Regional.

Alckmin ainda vai inaugurar, na mesma cidade, as novas instalações da Escola Técnica Estadual (Etec) Professor Dr. Antônio Eufrásio de Toledo e do Bloco do Via Rápida Emprego, às 12h30.