Alckmin parabeniza inauguração de igreja que travou a Dutra no domingo

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, parabenizou em sua conta no Twitter o evento da Igreja Mundial do Poder de Deus que travou a Rodovia Presidente Dutra e bloqueou o acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na tarde de domingo, 1º. Em mensagem ao pastor Valdemiro Santiago, fundador da igreja, Alckmin disse que a inauguração do templo evangélico foi um "belo evento".

A mensagem foi publicada pelo governador por volta de 19h de domingo, quando ainda havia congestionamentos na estrada devido ao evento.

Muitos passageiros que se dirigiam ao aeroporto perderam seus voos devido ao congestionamento. O retorno de motoristas do feriado de ano-novo aumentou a lentidão, que passou dos 20 km na Dutra, afetou a Ayrton Senna e as principais ruas de Guarulhos.

O templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, com capacidade para 150 mil fiéis, foi inaugurado no km 217 da Dutra, perto do aeroporto. O problema, segundo a concessionária Nova Dutra, não foi a chegada das pessoas, mas a forma como os ônibus estacionaram: os veículos ocuparam duas faixas da rodovia em alguns trechos, enfileirados no acostamento e nos canteiros, chegaram a bloquear os dois sentidos da Dutra em alguns momentos, além do acesso à Rodovia Hélio Smidt, que leva a Cumbica.

A Polícia Militar avaliou como “normal” o trânsito naquela área e não mandou reforços para desinterditar a rodovia, que permanecia parcialmente bloqueada até as 20h de domingo.

(Com informações de Nataly Costa, de O Estado de S. Paulo)