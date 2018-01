Alckmin oferece R$ 50 mil por informações sobre crime no interior

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou nesta quinta-feira, 7, que a Secretaria da Segurança Pública (SSP) pagará recompensa de R$ 50 mil por informações que efetivamente contribuam para a prisão dos responsáveis pela morte do policial militar rodoviário Tarcísio Wilker Gomes, de 43 anos, e pelo roubo à empresa de transporte de valores Prosegur, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

As denúncias devem ser feito pelo serviço de WebDenúncia, no site www.webdenuncia.org.br. A SSP informou que não há a necessidade de realizar cadastro ou identificação pessoal, garantindo assim o sigilo absoluto.

Na manhã desta quinta, o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, disse que há indícios de que os bandidos tenham participado de outros ataques - em abril, a uma empresa de valores em Santos, e em março, a uma transportadora em Campinas. "Conversei com os policiais que estavam fazendo a investigação. Há evidências, pela forma de execução, de que eles (os bandidos) realmente participaram (dos outros casos), ou pelo menos uma célula do grupo. Há evidência nesse sentido", disse.

Como denunciar. O interessado em denunciar precisa acessar o WebDenúncia e seguir as instruções. Ao final do processo, a pessoa recebe um número de protocolo e uma senha para acompanhar anonimamente o andamento da denúncia. Segundo a SSP, é um processo semelhante a uma compra feita online.

Concluída a denúncia, a pessoa passa a ter acesso no site a uma seção para acompanhar o andamento do resultado das informações fornecidas e checar se receberá a recompensa.

Para receber a recompensa, o site fornecerá, na seção de acompanhamento, um número de cartão bancário virtual com o qual poderá fazer o resgate total ou em parcelas do valor em qualquer caixa eletrônico do Banco do Brasil, sem a necessidade de que ele se identifique.

A SSP afirma que o WebDenúncia conta com dupla criptografia de dados para a proteção do sistema. Os recursos para o Programa de Recompensa são do Fundo de Incentivo à Segurança Pública (Fisp), que é administrado pela SSP. A verba é liberada ao fundo para o pagamento da recompensa.