Alckmin oferece ajuda e Haddad lamenta mortes O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), enviou uma nota de pesar pelas mortes no incêndio em Santa Maria. "Foi com tristeza que recebi a notícia da tragédia ocorrida em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Transmiti ao governador Tarso Genro nossa solidariedade e colocamos o governo de São Paulo à disposição do que for necessário. Nossos pensamentos e nossas orações às famílias e aos amigos das vítimas", afirmou Alckmin no texto oficial.