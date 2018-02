Alckmin: não se pode fazer 'campanha' contra SP O governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse ontem que "não se pode fazer uma campanha contra São Paulo". Ele demonstrou inconformismo com as notícias sobre a onda de violência no Estado. O governador disse que São Paulo tem os menores índices de homicídio do País. "O Estado tem tamanho de país. Aqui é maior que Argentina. A Região Metropolitana é a terceira maior metrópole do mundo. Senão, cria-se uma situação muito injusta, quase que uma campanha contra São Paulo. Não é possível fazer isso e ainda criar uma situação de pânico na população."