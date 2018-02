Alckmin manda fiscalizar todas as boates do Estado

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) determinou a fiscalização de todas as boates em funcionamento no Estado. A operação "Prevenção Máxima" será feita pelo Corpo de Bombeiros e terá como foco inicial as casas noturnas com mais de 1.000 metros quadrados.

Apesar da ordem, Alckmin afirmou que trata-se apenas de uma medida preventiva. Segundo o governador, São Paulo tem a "melhor legislação do país, a mais avançada e um grande rigor". Ele ressaltou que de cada dez pedidos de abertura ou renovação do aval de segurança de casa noturna na capital, sete são negados na primeira inspeção, conforme informou reportagem publicada hoje no Estadão.

Alckmin também não descartou a possibilidade de promover uma revisão na legislação estadual, caso seja necessário.