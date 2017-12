Alckmin libera celular em escolas estaduais para fins pedagógicos

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), sancionou nessa segunda-feira, 6, uma lei que permite a utilização de celulares para fins pedagógicos em salas de aula das escolas da rede estadual de ensino.

Com a sanção da lei, estudantes dos ensinos fundamental e médio poderão utilizar os aparelhos desde que orientados por educadores.

Alckmin disse que o uso de celulares em salas de aula para fins pedagógicos torna a escola mais atraente para os jovens e melhora a qualidade de ensino.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A internet no celular abre inúmeras possibilidades de atividades e pesquisa. Então, será um grande salto em benefício dos alunos", argumentou o governador.

O pedido para o uso dos aparelhos foi feito pelo secretário da Educação, José Renato Nalini.

De acordo com Nalini, é preciso manter o aluno interessado em aprender. "O ensino prelecional está sendo questionado em todos os ambientes. Se quisermos manter o aluno interessado em aprender, temos de usar a linguagem dele. A linguagem de seu tempo", disse o secretário.

Wi-fi e banda larga na rede estadual

Segundo o governo do Estado, até outubro de 2018, todas as 5 mil escolas estaduais serão equipadas com sistema wi-fi e banda larga. O objetivo, segundo a gestão de Geraldo Alckmin, é modernizar a rede. A instalação da Internet sem fio terá início nas salas dos professores e de informática.

Já as unidades que participam do Escola da Família também poderão utilizar a conexão aos fins de semana, em áreas indicadas por cada equipe gestora.

Dois links vão abastecer as escolas: Intragov (do governo estadual e já existente) e Telefônica. O reforço garante a conexão permanente e a possibilidade de distribuir o sinal entre atividades pedagógicas e administrativas.

O governo, no entanto, garante que o monitoramento e o filtro de conteúdo acessado pelos estudantes será mantido.