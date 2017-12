Alckmin encaminha à ANA pedido de uso de 2ª cota de volume morto

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse que vai encaminhar nesta sexta-feira, 10, uma solicitação de outorga à Agencia Nacional de Águas (ANA) pedindo o direito ao uso da segunda parte do volume morto no Sistema Cantareira.

O envio do documento à agência federal foi feito em caráter preventivo para evitar entraves burocráticos caso a segunda parte do volume morto tenha que ser usada antes.

O manancial atingiu nesta sexta-feira o índice de 5,1% de sua capacidade, já totalmente constituída pela primeira parte das reservas profundas do Cantareira desde maio.

Alckmin afirmou que a segunda parcela do volume morto vai começar a ser bombeada para o reservatório quando houver necessidade. "As obras já estão praticamente prontas. Se houver necessidade, esses 5% viram 16% no dia seguinte. Vai ser encaminhado à ANA pedindo a liberação ainda hoje", disse Alckmin, ao anunciar um reforço do efetivo da Polícia Militar no Morumbi, na zona sul da capital da paulista, após os recentes arrastões na região.