Alckmin e Kassab assinam pacto de R$ 683 milhões para investir em SP

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou nesta segunda-feira, 7, a assinatura de um termo de compromisso com a Prefeitura de São Paulo para a realização de convênios nas áreas de educação, habitação, saúde e transporte que irão totalizar R$ 683 milhões. A iniciativa foi firmada em reunião no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, na qual participaram secretários municipais e estaduais, além da presença do prefeito Gilberto Kassab.

O termo de compromisso estabelece ainda a limpeza de 46 córregos no Estado e a urbanização da favela de Heliópolis, na zona sul. "Nessa medida, R$ 490 milhões serão investidos pelo governo estadual, R$ 130 milhões pela Prefeitura de São Paulo e o restante dos recursos serão captados por meio de financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)."

O governador informou que a medida inclui investimentos da ordem de R$ 80 milhões (metade dos recursos virão do governo e a outra metade da prefeitura) para a construção de cerca de 20 creches que deverão criar em torno de 4 mil vagas. O prefeito ressaltou que a maior parte das novas unidades já tem licitação concluída e devem ficar prontas em aproximadamente um ano.

O termo de compromisso inclui também a construção de mais de três mil moradias voltadas para a população afetada pelas enchentes do início do ano. Um terço dessas moradias serão erguidas no centro da capital paulista, como parte de um esforço para revitalização da região.