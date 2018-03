Alckmin diz que pretende levar inspeção veicular para outras cidades

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta quinta-feira, 10, que pretende expandir a inspeção ambiental veicular, já realizada pela Prefeitura da capital, para outros municípios paulistas.

Durante a assinatura da concessão do trecho de operação do trecho sul e construção do trecho leste do Rodoanel Mário Covas, o governador disse que "a tese da inspeção veicular é correta, é preservar a qualidade do ar e a saúde da população."

Alckmin, entretanto, ressaltou que ainda não sabe como a inspeção poderá ser ampliada, se caberá ao governo estadual ou as prefeituras. "A forma de fazer a inspeção será discutida", acrescentou.

No evento, o governador ainda destacou a importância do complexo viário. "O Rodoanel tira os caminhões das cidades, diminuindo a poluição, o congestionamento e melhorando o trânsito na região metropolitana", disse.