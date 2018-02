Alckmin diz que o pior da crise da água já passou

SANTOS - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse nesta quinta-feira, 6, em Santos, que o período mais crítico da estiagem já passou e a crise hídrica está com os dias contados, em razão das providências que estão sendo tomadas pelo Estado. “Já passamos pelo pior período e nem utilizamos a segunda reserva técnica disponível.” Alckmin reiterou que o esgoto da Grande São Paulo será tratado para a produção de água, a partir de dezembro de 2015, a fim de reduzir a dependência do Sistema Cantareira. Com a medida, serão produzidos 3 mil litros de água por segundo, suficientes para abastecer 900 mil pessoas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o governador, duas Estações de Produção de Água de Reúso (Epar) serão construídas para, primeiramente, tratar o esgoto e, depois, despejar a água na Represa do Guarapiranga e no Rio Cotia. Segundo o governador, o tratamento é bastante seguro e deve proporcionar 99% de pureza da água.

Questionado sobre a possibilidade de reaproveitamento da água do mar, por meio de dessalinização, o governador disse que foi feito um estudo a respeito, que esbarrou nos custos e na complexidade da medida. “É praticamente inviável.”

Temporada. Questionado sobre um eventual desabastecimento de água na Baixada Santista e no litoral, com a chegada dos turistas para as festas de fim de ano e temporada de verão, Alckmin descartou qualquer risco. “A Sabesp investiu em obras de grande porte na região, que vão garantir água para as cidades.”