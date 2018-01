Alckmin diz que não vai tolerar atos de vandalismo O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse que o Estado não vai tolerar ações de vandalismo e chamou de "marginais" os manifestantes que participaram da agressão ao coronel Reynaldo Simões Rossi e de depredações no Terminal D. Pedro II. "É inadmissível tudo isso", afirmou em evento no interior paulista. "Há manifestações legítimas que colaboram com a liberdade de expressão. E manifestações que não são legítimas e atacam essa liberdade."