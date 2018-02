Alckmin diz que não vai mudar cúpula da segurança pública em SP

SÃO PAULO - O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou há pouco que não irá fazer alterações na cúpula da secretaria de Segurança Pública em São Paulo, em razão da onda de violência que está ocorrendo na capital paulista. O governador afirmou também, ao sair do evento de abertura da 7ª Olimpíada do Conhecimento, no pavilhão do Anhembi, que a parceria com o governo federal está em plena execução.

Ao falar da parceria, o tucano lembrou que já foi feita a transferência do preso Francisco Antonio Cesário da Silva, o Piauí, para Porto Velho e que os programas em curso estão sendo executados. "O Instituto de Criminalística, por exemplo, já tem os dados para criar um laboratório do DNA das drogas e a agência de atuação integrada já está trabalhando com toda a informação", disse Alckmin.