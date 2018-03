Alckmin diz que não cortará investimentos para compensar redução de tarifa

SÃO PAULO - O governo do Estado não pretende cortar investimentos em obras para bancar os cerca de R$ 210 milhões necessários para viabilizar o cancelamento das tarifas de trem e metrô, que voltaram a ser de R$ 3 nesta segunda-feira, 24. O dinheiro virá da reorganização de gastos, segundo o governador Geraldo Alckmin (PSDB).

"Não vamos cortar nenhum investimento. Estamos estudando um conjunto de medidas na área do custeio, da eficiência, para chegar a esses valores. Pelo contrário, vamos aumentar os investimentos na área de mobilidade urbana", afirmou Alckmin, nesta segunda, após anunciar o congelamento das tarifas de pedágio.

O governador afirmou que vai aproveitar a viagem à Brasília, onde se encontrará com a presidente Dilma Rousseff (PT) e outros governadores, para cobrar três financiamentos do governo federal. "Vou falar com o ministro Guido Mantega sobre três financiamentos que estão na Secretaria do Tesouro Nacional. Temos pressa."

Ao comentar a onda de protestos que tomou conta do País, o governador voltou a destacar a importância das manifestações e declarou que o Brasil precisa de uma reforma política. "Muito do que estamos vendo é uma falência, um esgotamento do modelo político brasileiro, uma política convertida em balcão de negócios. Acho que temos que fazer um pacto nacional para termos o mínimo de reforma política."