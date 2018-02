Alckmin cria por lei Região Metropolitana O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), sanciona hoje o projeto de lei que cria a Região Metropolitana de São Paulo. Ao todo, 39 municípios compõem a área. O projeto beneficiará cerca de 20 milhões de habitantes ao criar um novo sistema de gestão com conselho, fundo e agência de desenvolvimento. A ideia é planejar e gerir de forma conjunta questões que afetam as cidades. O projeto é de autoria do governador, foi enviado para a Assembleia em 2005 e só acabou aprovado agora.