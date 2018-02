Alckmin assina financiamento em NY para reformar estradas

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou nesta terça-feira, 11, em Nova York, um contrato de US$ 300 milhões, o equivalente a cerca de R$ 710 milhões, para realizar obras em 351 quilômetros de 12 rodovias administradas pelo Estado e que passam por 26 cidades paulistas. O contrato tem garantia do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e Agência Multilateral de Garantia de Investimento (Bird e Miga).

Segundo o Palácio dos Bandeirantes, o investimento orçado dessas obras é de R$ 595 milhões. O valor restante, de acordo com a Secretaria estadual de Logística e Transportes, será empregado em gastos com contratações para gerenciamento e supervisão de obras. Do total dos 12 lotes de rodovias do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) que vão ter o recurso, dois estão com projeto concluído.

Ambos são da Rodovia Samuel de Castro Neves (SP-147). O projeto prevê a recuperação da pista e melhorias entre os quilômetros 152 e 210, na região dos municípios de Piracicaba e Anhembi. O segundo trecho fica entre os quilômetros 210 e 235, só na cidade de Anhembi.

Segundo a pasta, outras sete estradas estão com os projetos em fase de atualização e três rodovias em fase de elaboração. Os 12 lotes ficam nas regiões de Sorocaba, Campinas, Presidente Prudente e São José do Rio Preto.