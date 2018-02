Alckmin anuncia túnel entre Santos e Guarujá para o início de 2016

SÃO PAULO - Um túnel será construído para ligar as duas margens do Estuário de Santos, entre Santos e Guarujá, no litoral paulista. O anúncio da obra, antecipado pelo Estado em junho, foi feito nesta quinta-feira, 11, pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A ligação, orçada em R$ 1,3 bilhão, está prevista para ser entregue em 2016.

A decisão foi tomada após um estudo sobre as alternativas de construção possíveis para a transposição do canal. A pesquisa concluiu que o posicionamento da travessia em um ponto intermediário do canal seria a melhor alternativa, e o túnel ligará Outeirinhos, na região central de Santos, a Vicente de Carvalho, no Guarujá. Segundo os estudos, o ponto escolhido terá a preferência de grande parte dos veículos que utilizam atualmente a balsa Santos-Guarujá, mas não inviabilizará sua continuidade.

O túnel imerso terá cerca de 900 metros e, ao invés de ser escavado, será composto por perfis de concreto armado que serão construídos em terra firme e depois transportados e afundados no local da travessia. O túnel respeitará uma profundidade mínima de 21 metros, compatível com o projeto de aprofundamento do canal do Porto.

A Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S.A.) contratará o projeto executivo e iniciará o processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Os investimentos nessas etapas estão estimados, respectivamente, em R$ 39 milhões e R$ 3 milhões.

A previsão é que a licitação de contratação do projeto seja concluída em janeiro de 2012, quando começam os trabalhos técnicos. A previsão é concluir o projeto ainda em 2012, permitindo que a obra possa ser contratada no início de 2013, após licitação.