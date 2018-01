Alckmin anuncia mais 200 bases móveis da PM O governador Geraldo Alckmin (PSDB) também assinou ontem um edital de compra de 200 bases comunitárias móveis para a Polícia Militar (PM). Dessas, 72 serão destinadas à capital, que passa a ter um total de 168 bases móveis. No total do Estado, o número crescerá de 265 para 465. As bases devem ser entregues em até 150 dias, ou cinco meses, informou o diretor de Logística da PM, coronel Carlos Botelho.