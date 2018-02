Alckmin afirma que apoia projeto de TAV até aeroportos Um dia após Jurandir Fernandes - um dos integrantes da equipe de transição de Geraldo Alckmin (PSDB) - dizer que quer negociar com o governo federal mudanças no traçado do trem-bala, o governador eleito enviou nota em que "reitera sua posição favorável" ao projeto do trem passando por Viracopos e Cumbica. A reportagem apurou que a equipe recebeu queixas de políticos de cidades que ficariam sem o Trem de Alta Velocidade (TAV). Segundo fontes ligadas à transição, no entanto, a disposição para a negociação continua, assim como o projeto de trens regionais para Campinas, Guarulhos, Santos, Sorocaba e São José dos Campos, mesmo sem mudanças no TAV.