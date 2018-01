Alcino Reis Rocha assume presidência da São Paulo Turismo

SÃO PAULO - Alcino Reis Rocha (PC do B) assume na manhã desta quinta-feira, 10, o cargo de presidente da São Paulo Turismo (SPTuris), empresa de turismo e eventos que tem a Prefeitura como sócia majoritária. Diretor de Infraestrutura da SPTuris, Rocha é membro do partido da vice-prefeita, Nádia Campeão, e ligado ao grupo político do ex-ministro dos Esportes Orlando Silva. A informação foi antecipada pela coluna Direto da Fonte, da jornalista Sonia Racy.

O Estado apurou que o novo presidente da SPTuris foi uma indicação do empresário Wilson Poit, que deixa a chefia da empresa nesta quinta-feira. Poit era secretário municipal de Turismo, diretor-presidente da São Paulo Negócios (SPNegócios) e presidente da SPTuris.

O cargo de secretário do Turismo permanece vago. Já a presidência da SPNegócios foi transferida nesta quarta-feira, 9, para Rodrigo Pirajá, que era diretor jurídico e de gestão na instituição. O anúncio oficial dos novos nomes será feito pela Prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira.

Com perfil técnico, Rocha foi secretário nacional de Futebol do Ministério dos Esportes por oito anos. Em 2012, pediu exoneração do cargo por "razões pessoais". A saída de Rocha foi precedida por desentendimentos com o então ministro Aldo Rebelo, que assumiu o cargo após a saída de Orlando Silva, suspeito de receber dinheiro de ONGs conveniadas ao Esporte.

Desde o início do ano, o prefeito Fernando Haddad (PT) vem abrindo espaço para outros partidos Com o objetivo de ampliar sua base de apoio, de olho nas eleições municipais de 2016. Nos últimos meses, o prefeito convidou Luiz Antônio Medeiros, do PDT, para assumir a Coordenação das Subprefeituras, e nomeou Tadeu Candelária (PR) como titular da Secretaria do Verde e Meio Ambiente.

Poit se despede da gestão Haddad após dois anos e meio. Em abril de 2013, foi nomeado presidente da Agência SP Negócios e Parcerias, criada pelo prefeito para a obtenção de Parcerias Público-Privadas (PPPs), concessões e atração de investimentos. No início do ano passado, o empresário assumiu a presidência da SPturis. Meses depois, em março, foi nomeado secretário municipal do Turismo.

O novo presidente da SPNegócios, Rodrigo Pirajá Wienskoski, é procurador da Fazenda Nacional e assessor especial da Secretaria de Negócios Jurídicos. É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e possui MBA em Direito Econômico e das Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).