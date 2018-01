Alças de acesso às rodovias precisam ser melhoradas

O atual nível de saturação das vias nas estradas faz aumentar bastante o tempo de viagem nas rodovias. Com essa proposta de aumentar a quantidade de faixas, em um primeiro momento, haverá vazão para a demanda reprimida e a velocidade poderá aumentar. Mas como as velocidades estão muito baixas em relação à velocidade imaginada quando essas vias foram projetadas, por causa da saturação, o aumento de faixas não vai aumentar a velocidade por muito tempo. A demanda reprimida vai ocupar esses espaços em um curto espaço de tempo. Além disso, essa matemática de ampliar as faixas tem fim. Os acessos da rodovia, de entrada e saída, têm um limite de carros por vez, o que pode criar novos gargalos. É como em um aeroporto.