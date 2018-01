Alça de acesso da Ponte da Vila Guilherme será bloqueada

A alça de acesso da Ponte da Vila Guilherme para a pista local da Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo, ficará interditada durante a madrugada até a próxima sexta-feira, 6, para a realização de obras de escavação para instalação de cabos de fibra ótica.

O bloqueio ocorre no período das 23h30 até às 5 horas, no sentido Rodovia Castello Branco, e é necessário para a execução das obras de ampliação da Marginal do Tietê, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Desvios

Os motoristas poderão utilizar a Rua dos Machados, retornando pela Praça Stélio Machado Loureiro e a Rua Flávio Cavalcanti. A CET recomenda aos motoristas que, se possível, evitem trafegar pela região e mantenham a atenção na sinalização da pista.