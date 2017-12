Alan Patrick é a opção para o lugar de Ganso

O Santos ainda não vendeu Paulo Henrique Ganso, mas já prepara o sucessor no caso de perder seu camisa 10. Alan Patrick, de 18 anos, ganhou chance com Vanderlei Luxemburgo, em 2009, mas não conseguiu render numa equipe que corria o risco de ser rebaixada no Brasileiro. Agora, espera nova chance. "Não sei se o Ganso vai embora, mas, se ele for, tenho de estar preparado porque posso ser o escolhido por Dorival (Júnior) para o lugar dele."