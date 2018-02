Alagoas: sobe a 32 nº de moradores de rua mortos Subiu para 32 o número de moradores de rua mortos neste ano em Alagoas. Na madrugada de ontem, a vítima foi Monique Camila dos Santos, de 21 anos. Ela foi executada a tiros na periferia de Maceió. Segundo a polícia, a jovem foi assassinada com vários tiros em Vergel do Lago, um dos lugares mais pobres da capital alagoana. Sua mãe, Maria Nazaré da Silva, disse que a filha estava na rua desde o início do ano, atraída pelas drogas.